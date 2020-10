Im Fokus stehen auf der Oberseite weiterhin der 50er- und der 10-EMA bei 12.820 und 12.750 Punkten. In diesem Bereich oder leicht darunter sollte der DAX das Verlaufshoch erreichen, so wie bereits bei der Aufwärtskorrektur am 19. Oktober. Das heutige Tageshoch lag mit 12.718 Punkten leicht unter dem 50er- und 200er-EMA.

Rutscht der DAX nun wieder ab, könnten die Bären einen erneuten Angriff auf den 200er-EMA bei 12.280 Punkten unternehmen. Der 200er-EMA bildet eine wichtige Unterstützungslinie für die Bullen. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde direkt ein neues Short-Signal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 12.000 Punkte.

Zu beachten ist zudem, dass der DAX im Monatschart seit Juli eine Topp-Formation ausbildet und hier im großen Bild vor wieder fallenden Kursen stehen dürfte. Dabei sind die zahlreichen unteren Gaps als Anlaufmarken der Abwärtsbewegung zu sehen. Aufhellen würde sich die Lage für den DAX erst wieder, sobald ein Kursanstieg über den 50er-EMA im Tageschart bei 12.840 Punkte gelingen würde.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.650 Punkten.

Indikatoren short.

