DJ Merkel berät am Mittwoch mit Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bereits am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Eine Videokonferenz sei für 13.00 Uhr geplant, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Ursprünglich war eine Schalte für Freitag angedacht. Seibert betonte, die Zahl der Neuinfektionen habe sich seit vergangenem Montag fast verdoppelt. "Dieser dramatische Anstieg führt zu einer in vieler Hinsicht ernsten Situation", sagte Seibert.

Die Frage, die sich alle stellten, sei, wie man möglichst schnell zu einer "Stabilisierung" der Zahl komme, und die vergangenen Wochen hätten gezeigt, "dass dabei jeder Tag zählt", sagte Seibert. "Also rechne ich auch mit Beschlüssen." Details wollte er aber nicht nennen. Er wolle "nicht einzelne Maßnahmen vor dem Treffen durchspekulieren". Es gehe darum, was Bund und Länder gemeinsam tun sollten, um möglichst schnell den Trend bei den Neuinfektionen zu brechen.

Alle wüssten, dass es eine ernste Lage sei, in der man mit "politischer Konsequenz" vorgehen müsse. "Das wird sich auch in den Beschlüssen widerspiegeln", kündigte der Regierungssprecher an. Seibert warnte, der Anstieg der Zahl älterer Erkrankter nehme wieder zu, in zahlreichen Kommunen sei eine Nachverfolgung nicht mehr möglich, und die Krankenhäuser verzeichneten eine deutliche Zunahme von Covid-19-Erkrankten, auch auf den Intensivstationen, und auch die Zahl der Personen, die künstlich beatmet werden müssten, steige. "Es liegt in unser aller Verantwortung, es liegt auch in unser aller Hände, wie sich die Fallzahlen im Herbst/Winter weiter entwickeln", hob er hervor.

October 26, 2020

