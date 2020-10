DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q, Basel 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q, Paris 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate, Stockholm 08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (per Livestream) anlässlich der Eröffnung des Arab German Business Forum 08:45 DE/Weltenergierat Deutschland, Energietag (virtuell), u.a. Rede von Uniper-CEO Schierenbeck (09:20) 09:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Deutsch-Französischer Wirtschaftstag (online), u.a. mit BDI-Präsident Kempf und Bundeswirtschaftsminister Altmaier 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu staatlichen Beihilfen für Flughafen Frankfurt-Hahn, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September PROGNOSE: +9,6% gg Vj zuvor: +9,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +9,7% gg Vj zuvor: +9,6% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, Video-PK zum Schwarzbuch 2020/21 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (per Livestream) anlässlich der Carbon2Chem-Konferenz "Sustainable Chemical Conversion in the Industry" *** 11:00 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago *** 11:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul *** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York 11:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q, Waltham 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eingangsstatement vor dem Gespräch (per Videokonferenz) mit den Mitgliedern der Konzertierten Aktion Pflege zu den Herausforderungen in der Corona-Pandemie *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,4% gg Vm 13:45 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede (per Video- konferenz) im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 102,3 zuvor: 101,8 *** 21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q, Redmond *** 21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Fashionette AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

