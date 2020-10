Köln (ots) - "Das Boot hat sich mit Volldampf hineingeschoben in die moderne, internationalisierte Serienwelt."Der SpiegelEs ist soweit: Staffel 2 der hochgelobten Neuauflage von DAS BOOT ist ab dem 27. November endlich auf DVD, Blu-ray und als Limited Special Edition Blu-ray erhältlich. Die spannende Handlung setzt Ende 1942, knapp nach Ende der ersten Staffel, ein und fesselt von der ersten Minute mit den verschiedenen Erzählsträngen auf See und an Land, die u.a. in New York und La Rochelle spielen.In Staffel 2 der erfolgreichsten deutschen Pay-TV-Serie wird der bereits beeindruckende Cast (Rick Okon, Vicky Krieps, Leonard Scheicher, Robert Stadlober, August Wittgenstein, Rainer Bock, Tom Wlaschiha, u.v.m.) mit Neuzugängen wie Clemens Schick, Ulrich Matthes und Thomas Kretschmann um weitere namhafte deutsche Schauspieler ergänzt.Das Boot - Staffel 2 bietet als Sprauswahl Deutsch und die Originalversion (deutsche, englische und französische Sprache), die Blu-ray begeistert mit atemberaubendem Dolby Atmos®-Sound. Die Limited Special Edition (Blu-ray) beinhaltet eine Bonus-Disc mit über 100 Min. Material (4 Making-ofs sowie zahlreiche Interviews mit Crew und Cast) und ein 40-seitiges Booklet.Ab sofort steht der neue Trailer der zweiten Staffel bereit. Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge die Links zum Verlinken und Einbetten:Trailer zum Verlinken (https://www.youtube.com/watch?v=Xc3RzSyDJ9g&feature=youtu.be)Trailer zum Einbetten (http://www.youtube.com/embed/Xc3RzSyDJ9g)Dezember 1942: Der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit der U-822 in geheimer Mission drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als jedoch seine Loyalität in Frage gestellt wird, nimmt U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) seine Verfolgung auf.Dem Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann dieser ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) weiter im Widerstand aktiv, obwohl Gestapochef Forster (Tom Wlaschiha) sie im Visier hat. Zusammen mit Margot (Fleur Geffrier) will sie einer jüdischen Familie bei der Flucht helfen.ProduktinformationDas Boot Staffel 2- Veröffentlichung: 27.11.2020- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2020- Genre: Krieg / Drama- Medium: DVD / Blu-ray- UVP DVD: 19,99 EUR- UVP Blu-ray: 24,99 EUR- UVP Special Edition Blu-ray: 29,99 EUR- EAN DVD: 4042999129870- EAN Blu-ray: BD: 4042999129887- EAN Limited Special Edition Blu-ray: 4042999129894- Laufzeit: Ca. 480 Min.- Bildformat: 16:9 / 2.00:1- Tonformat DVD: Dolby Digital 5.1- Tonformat Blu-ray: Dolby Atmos ® (Deutsch, OV)- FSK: Ab 16 Jahren- Sprachen: Deutsch, Originalversion (Deutsch, Englisch, Französisch)- Untertitel: Deutsch, Englisch- Extras / Bonus / Verpackung: Special Edition: Bonus-Disc mit über 100 Min. Material (4 Making-ofs sowie zahlreiche Interviews mit Crew und Cast), 40-seitiges Booklet, Digipak im Schuber Bereits erschienen:- DAS BOOT- Die komplette 1. Staffel DVD- DAS BOOT- Die komplette 1. Staffel Blu-ray- DAS BOOT- Die komplette 1. Staffel Limited Special Edition- DAS BOOT - Directors Cut DVD- DAS BOOT - Directors Cut Blu-ray- DAS BOOT - Complete Edition 8 Disc-Box DVD- DAS BOOT - Complete Edition 8 Disc-Box Blu-ray- DAS BOOT - Die komplette TV Serie DVD- DAS BOOT - Die komplette TV Serie Blu ray Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4745123