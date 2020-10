Der ungebremste Anstieg der Corona-Neuinfektionen auch in den USA sowie Zweifel an einem Hilfspaket vor der Wahl verderben den US-Anlegern den Wochenstart. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 1,5 Prozent schwächer bei 27.912 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ein Prozent auf 3432 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...