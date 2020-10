Nach dem Neustart der Verhandlungen über einen EU-Handelspakt mit Großbritannien versuchen beide Seiten nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit, endlich konkrete Fortschritte zu erreichen. Dies berichtet das Nachrichtenportal "EU-info.de'.Bis Mittwoch seien Gespräche in London angesetzt und danach die nächste Runde in Brüssel, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Sonntag. Die britische Regierung hatte die Gespräche über das geplante Freihandelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase ab 2021 zeitweise für beendet erklärt. Nach Zusicherungen aus Brüssel am Mittwoch vergangener Woche kehrte sie aber an den Verhandlungstisch zurück. Der Vertrag soll Zölle abwenden und Handelshemmnisse mindern.

