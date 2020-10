DAX auf Wochenbasis Auf Wochenbasis befindet sich der DAX unverändert in einem Konsolidierungsbereich mit einer starken Unterstützung im Bereich von 12.253 bis 12.345 Punkten. Seit Anfang September lassen die Aufwärtsbewegungen jedoch deutlich zu wünschen übrig, was mit fallenden Hochpunkten und einem eher nach Süden tendierenden Markt einhergeht. DAX auf Tagesbasis Nach dem vorangegangenem Abwärtsimpuls mit Tief am 22.10. erholte sich der deutsche Leitindex bis 12718 Punkten, was bereits dem Reaktionsausmaß ...

