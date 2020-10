Die Aktie von Morphosys hat sich in den vergangenen Wochen alles andere als erfreulich entwickelt. Seit Anfang August, als das Papier noch bei 125,50 Euro notierte, hat Morphosys mittlerweile rund 30 Prozent an Wert verloren. Doch mittelfristig besteht Hoffnung. Das sieht zumindest die US-Bank Citigroup so.Citigroup hat die Einstufung für Morphosys nach einer Befragung von 60 Hämatologen und Onkologen in den USA zum Nutzenprofil des Mittels Monjuvi auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. ...

