NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx nach der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen von 1962 auf 1943 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für den Gewinn je Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieters in diesem Jahr erhöht, ihre entsprechenden Schätzungen für die beiden darauf folgenden Jahre aber leicht gesenkt, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe sie insbesondere die Wachstumsaussichten der einzelnen Sparten und das von Relx kommunizierte Ziel für die Kostenbasis im Geschäft Messen und Ausstellungen berücksichtigt./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00B2B0DG97

