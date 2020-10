Mainz (ots) - Woche 45/20Sa., 31.10.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara Hahlweg Bitte streichen: Christian SieversSo., 1.11.Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten:9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT)Bürgen einer besseren WeltAus der Kirche Erscheinung des Herrn in Heppenheim Woche 49/20Fr., 4.12.Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr und Beginnzeitkorrekturen beachten:0.15 heute journal update (VPS 0.30)0.30 neoriginal (VPS 0.45)Greyzone - No Way Out 1.15 Monk (VPS 1.30)Mr. Monk und die entführte Großmutter 1.55 Monk (VPS 2.10)Mr. Monk und die Frau des Captains 2.35 SOKO Leipzig (VPS 2.50)3.20 Die Chefin (VPS 3.35)4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.35)5.05- hallo deutschland (VPS 5.20)5.35 ("Standpunkte - Bericht vom Parteitag der CDU in Stuttgart" wird aufeinen späteren Zeitpunkt verschoben.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4745231