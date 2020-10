Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Bayer. Das Analystenhaus Goldman äußert sich positiv zur Übernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical als strategisch positiv. Somit baut Bayer sein Geschäft mit Zell- und Gentherapien mit der Milliardenübernahme aus. Bei den Verkäufen steht SAP im Fokus. Die Geschäftszahlen und ein trüber Ausblick des Softwareriesen kommen nicht gut an. SAP verfehlt Erwartungen der Börse. Die Corona-Pandemie hat Europas größten Softwarehersteller stärker im Griff als gedacht. Die Nachfrage wegen der Corona-Beschränkungen war verhaltener ausgefallen, als gedacht. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv