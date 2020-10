Carnival konnte in den vergangenen fünf Handelstagen rund neun Prozent zulegen. Dieser Kursgewinn hat sich bereits im frühen US-Handel in Luft aufgelöst. Grund sind die weltweit rasant gestiegenen Corona-Neuinfektionen.So ist in den USA die Zahl der Neuerkrankungen auf mehr als 83.000 hochgeschnellt - ein neuer Rekord. Mehr als 900 Amerikaner starben, die Gesamtzahl der Todesopfer überschritt die Marke von 224.000. Und auch in Europa treiben die rasant steigenden Corona-Zahlen viele EU-Staaten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...