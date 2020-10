In diesem von außergewöhnlichen Schocks geprägten Jahr der Weltwirtschaft dürfte nach Angaben des Analysehauses GlobalData die Nachfrage nach Platin weltweit um 7,2 % sinken. Dies teilte am vergangenen Freitag das Nachrichtenportal "Mining Weekly' mit.Wesentliche Schwächefaktoren liegen dabei in der Automobil-Industrie und der globalen Schmuck-Nachfrage.Typischerweise machen diese beiden Nachfrage_Segmente 34 % und 24 % der Gesamtnachfrage nach Platin aus. Jedoch hat die Corona-Pandemie die Geschäftsaktivität in diesen Sektoren und damit auch die Platinnachfrage massiv beeinträchtigt.Geografisch betrachtet sind dabei China und Japan die weltweit größten Verbraucher von Platin und vereinen zusammen 35 % der weltweiten Platinnachfrage auf sich.

