Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1819011091 Clarke Inc. 26.10.2020 CA1819013071 Clarke Inc. 27.10.2020 Tausch 1000:1

VGG5478K1003 Lianluo Smart Ltd. 26.10.2020 VGG5478K1185 Lianluo Smart Ltd. 27.10.2020 Tausch 8:1

