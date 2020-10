Sorgen über steigende Neuinfektionen und schwindende Hoffnungen auf weitere Corona-Wirtschaftshilfen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben den US-Aktienmarkt am Montag deutlich belastet. Die Aktie von Amazon hält sich indes wacker. Beim US-Unternehmen steht in dieser Woche ein wichtiger Termin an.Während der S&P 500 am Montag um 1,1 Prozent auf 3.428 Punkte einknickt, gewinnt Amazon leicht auf 3.216,63 Dollar. Damit hält die Aktie Kontakt zur 50-Tage-Linie, die aktuell bei 3.228,85 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...