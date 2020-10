Seit Mitte 2019 konsolidiert die Cisco-Aktie nach einem mehrjährigen Anstieg zur Unterseite aus, das Corona-Crashtief drückte die Notierungen zeitweise auf 32,38 US-Dollar abwärts. Zwar konnte Cisco in den abgelaufenen Monaten wieder deutlich zulegen und eine Erholungsbewegung zurück an 48,50 US-Dollar vollziehen, scheiterte jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde von rund 50,00 US-Dollar. Nach einem Doppelhoch in diesem Bereich übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten das Papier auf 37,60 US-Dollar und knapp unter das 38 % Fibonacci-Retracement abwärts. Genau diese Stelle bildet dabei die letzte Chance auf eine Trendwende, die sich mit den heutigen Abschlägen nicht so richtig einstellen will und weitere Verluste zwingend ...

