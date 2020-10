Es hat uns einmal ein kluger Mensch gesagt, dass es sehr wichtig ist, zu wissen, was man nicht weiß und kann. Das hat uns nachhaltig geprägt. Wir werden nicht müde, Ihnen zu zeigen, was unsere Analyse zu leisten vermag. Jedoch sagen wir Ihnen auch, was sie nicht zu leisten vermag: Wir können Ihnen nicht sagen, wo der Kurs eines Titels am 23.12.2020 um 14.15 Uhr steht. Das wäre völlig vermessen und ausgesprochen unseriös. Unsere Analysemethode ist zwar äußerst präzise, lebt aber davon, dass jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...