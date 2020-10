Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 22. Oktober startete der Aktionstag in Shenyang mit dem Titel "Gemeinsam mit der Initiative eine Gürtel, einer Straße", die zur Veranstaltung "Entschlüsseln Sie ein glückliches China über Wolkentouren - Online-Interview mit ausländischen Medien" gehört, in der multimedialen Empfangshalle Shenyang nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung von Shenyang.Videos in Sendequalität und hochauflösende Bilder finden Sie unter dem Link zur Multimedia-Pressemitteilung: http://news.medianet.com.au/xinhua/viewing-shenyang-via-cloud-tour-1Journalisten aus 20 Mainstream-Medien in 16 Ländern, darunter Deutschland, Russland, die Tschechische Republik, Rumänien, Tunesien, Indien, Pakistan, Myanmar, die Türkei, Afghanistan, Thailand, Indonesien, Serbien, Nordmakedonien, Mexiko, Ägypten usw., trafen sich mit Shenyang via eine Wolkentour, bei der sie die Stimme von Shenyang hören, die Technologie von Shenyang erkunden, die Kultur von Shenyang erleben und die Schönheit von Shenyang genießen können.Die erste Sitzung dieser Veranstaltung mit dem Thema "Legende von Shengjing, Intelligente Fertigung in Shenyang" durch die Präsentation der städtischen Kultur und der Förderung des städtischen Tourismus ermöglichte es ausländischen Medienreportern, das wiederbelebende Shenyang zu sehen und Shenyangs tiefgründige Geschichtskultur und urbaner Geschmack zu spüren.Während dieser Veranstaltung fand auch gleichzeitig die "Fotografie-Ausstellung von ausländischen Fotografen in Shenyang" statt, welche die Ergebnisse des Besuchs ausländischer Fotografen in Shenyang im Jahr 2019 zeigte. Während der Ausstellung sahen ausländische Medienreporter Shenyang aus der Perspektive der ausländischen Fotografen.Quelle: Das Informationsbüro der Volksregierung von ShenyangLinks zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374912Bildunterschrift: mit Zucker überzogene Weißdornbeeren Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1319567/sugarcoated_hawthorn_berry.jpgPressekontakt:Frau LiuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149581/4745342