Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0) haben heute die finanziellen Rahmenbedingungen sowie weitere Maßnahmen des Transformationsprogramms "Project Brenntag" beschlossen. Das Programm zielt darauf ab, die führende Marktposition von Brenntag auszubauen und nachhaltiges organisches Ergebniswachstum voranzutreiben. Brenntag ist Marktführer in der Chemiedistribution und bietet ein Vollsortiment an Chemikalien und Inhaltsstoffen auf globaler Ebene an. Project Brenntag umfasst eine neue operative Geschäftsstruktur, einen differenzierten Go-to-Market-Ansatz, eine Optimierung des globalen Standortnetzwerks, eine Anpassung der weltweiten Belegschaft sowie Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und der Führungsstruktur des Konzerns. Brenntag hatte die zukünftige operative Geschäftsstruktur zusammen mit den Veränderungen im Vorstand der Brenntag AG bereits bekanntgegeben. Die neue operative Geschäftsstruktur wird ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten und besteht aus zwei globalen Geschäftsbereichen mit einem differenzierten Steuerungsansatz und eindeutiger Marktansprache: Brenntag Essentials und Brenntag Specialties. Heute haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Brenntag AG die folgenden zusätzlichen Maßnahmen zu Project Brenntag beschlossen: Um die Effizienz zu erhöhen, wird das Standortnetzwerk optimiert und es werden weltweit etwa 100 Standorte geschlossen. Das Unternehmen erwartet, dass die Umsetzung all der verschiedenen Maßnahmen von Project Brenntag zu einer weltweiten Reduzierung von ungefähr 1.300 Arbeitsplätzen bei den rund 17.500 Beschäftigten führen wird. Es ist geplant, die Reduzierungen innerhalb der nächsten zwei Jahre auf eine sozialverträgliche, verantwortungsvolle Weise durchzuführen. Der Konzern erwartet, dass Project Brenntag einen nachhaltigen jährlichen Beitrag zur Steigerung des operativen EBITDA von etwa 220 Millionen EUR leisten wird. Der Beitrag wird sich von Jahr zu Jahr erhöhen und das volle jährliche Potential wird bereits zu Beginn des Jahres 2023 erreicht werden. Die gesamten Netto-Zahlungsmittelabflüsse für die Umsetzung von Project Brenntag werden mit einer Höhe von insgesamt rund 370 Millionen EUR veranschlagt. Project Brenntag ist ein mehrjähriges Transformationsprogramm, um das Unternehmen auf nachhaltiges organisches Ergebniswachstum auszurichten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen berufen sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse, sondern spiegeln stattdessen die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen und Annahmen von Brenntag in Bezug auf die Zukunft wider. Dies gilt insbesondere für Aussagen in dieser Mitteilung zum EBITDA-Wachstum, Kostenreduzierungen usw. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung auf Annahmen basieren, welche die Geschäftsleitung von Brenntag für angemessen hält, umfassen sie zwangsweise bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftige Ereignisse materiell von den in dieser Mitteilung angenommenen Ergebnissen und künftigen Ereignissen abweichen können.

