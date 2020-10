In der abgelaufenen Woche korrigierten die internationalen Aktienmärkte deutlich. So gab der MSCI World (Euro)-Index um - 1,4 % nach.Im Wesentlichen liegt die erneute Aktienmarktschwäche in der globalen Ausbreitung der 2. Welle der Corona-Pandemie begründet, die nach bereits wochenlanger Zuspitzung in Europa seit Anfang Oktober nun auch in den USA mit zunehmend steigenden täglichen Neuinfektions- und Todesfallzahlen verbunden ist.Wir teilen hierzu die von medizinischer Seite international überwiegend verbreitete Auffassung, dass unter klimatischen sowie urlaubssaisonalen Aspekten die Phase der 2. Corona-Welle noch bis ca. Ende Februar 2021 besonders kritisch bleiben und damit auch die Aktienmärkte weiter in Atem halten dürfte. Anschließend dürften mit steigenden Außentemperaturen sowie auch möglicherweise bereits ersten großflächigen Impfstoff-Verabreichungen ab Beginn des Frühjahrs 2021 der Zenit der 2. Corona-Welle sowie auch der gesamten Pandemielage jedoch überschritten werden und von da an auch die medizinischen Auswirkungen der Pandemie global nachhaltig abklingen.

