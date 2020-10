Zum Wochenstart rauschte der SAP-Kurs mehr als 20 Prozent in den Keller und riss den DAX mit sich. SAP ist das mit Abstand wertvollste Unternehmen im DAX und steht für 11,75 Prozent des gesamten IndeWas in Walldorf passiert, bewegt deshalb immer den Index der 30 größten deutschen Börsen-Unternehmen. Am Sonntagabend hatte der Software-Konzern in einer Adhoc-Mitteilung seine Jahresprognose korrigieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...