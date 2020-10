Diese Tat eines fanatischen Mohammedaners allein ist Grund genug, den Text von 2006 aus der Schublade zu holen. Und das nicht, weil vieles von dem, was ich damals angedacht hatte, sich in ähnlicher Weise entwickelt hat - sondern weil der Text an seiner konkreten Qualität nichts verloren hat. Was damals zutreffend war, ist es heute immer noch und immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...