Tesla wartet zu Wochenbeginn gleich mit zwei Überraschungen auf: Rund 7.000 Modell 3 aus der Tesla-Gigafactory Schanghai sollen nach Europa verschifft werden, um die wachsende Nachfrage aus dem europäischen Markt zu befriedigen. Daneben will man ordentlich Geld für neue Investitionen lockermachen.Die Modell 3 seien für die Märkte in der Bundesrepublik, Schweden, Frankreich, Italien, Portugal, der Schweiz sowie den Niederlanden vorgesehen. Wie Elon Musk gegenüber Medien in der letzten Woche erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...