Jüngster Test des Unternehmens ermöglicht Differentialdiagnose zur Unterscheidung von COVID-19, Grippe und RSV-Infektion

PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) meldete heute, dass sein PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel die Zulassung für die Vermarktung als In-vitro-Diagnostikum (IVD) in mehr als 30 Ländern im Sinne der europäischen Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IvDV) erhalten hat. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA prüft diesen Test derzeit hinsichtlich einer Notfallgenehmigung (EUA). Das Multi-Analyt-Panel ermöglicht Labors den Nachweis und die Unterscheidung von SARS-CoV-2, Influenza-A-Viren, Influenza-B-Viren und respiratorischen Syncytialviren (RSV) in einem einzigen Test. Dies wird entscheidend sein, um den steigenden Bedarf an Tests während der Grippesaison zu bewältigen, da die nachzuweisenden Erreger einige ähnliche Anzeichen und Symptome aufweisen.

Anstatt Proben mehrfach zu untersuchen, ist das PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel auf Ressourcenersparnis ausgelegt. So wird eine einzelne Nasen-Rachen-, Oropharynx- oder Nasenabstrichprobe von Personen entnommen, bei denen der Verdacht auf eine virale Atemwegsinfektion besteht, die bei COVID-19, Grippe und RSV auftreten kann. Das Multi-Analyt-Panel knüpft an das sensitivste Testkit für SARS-CoV-2 des Marktes gemäß den Vergleichsdaten des Referenzpanels der FDA an und ist zur Verwendung mit dem Gerät zur automatisierten Extraktion viraler Nukleinsäure von PerkinElmer konzipiert, das kleinere Mengen viralen Materials in Proben erkennt.

"In den nächsten Monaten wird für Fachkräfte im Gesundheitswesen die Erkennung und Unterscheidung von COVID-19, gewöhnlicher Grippe und RSV-Infektionen sehr wichtig sein", sagte Dr. Masoud Toloue, Vice President und General Manager, Diagnostics, PerkinElmer. "Mit unserer automatisierten Multi-Analyt-Testlösung erhalten Diagnostiklabors das richtige Instrument, um mit dem durch die Pandemie verursachten zusätzlichen Druck umzugehen."

PerkinElmer setzt im Kampf gegen die Pandemie die Zusammenarbeit mit Spezial- und Referenzdiagnostiklabors, Kliniken, Krankenhäusern, pharmazeutischen und biopharmazeutischen Labors, Hochschulen sowie Regierungs- und Forschungsinstituten fort. Das umfassende SARS-CoV-2-Angebot von PerkinElmer erstreckt sich über Hochdurchsatz-Extraktion für RNA, RT-PCR, Automatisierung, ELISA, Chemilumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz und serologische Lateral-Flow-Tests.

