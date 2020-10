SAP hat es mit 22 Prozent Kursverlust nicht in die Top-10 der Tagesverlierer im DAX geschafft, aber es fehlte nicht mehr viel. Dennoch sollte man Nerven bewahren. Aktien bleiben riskant und schwankungsfreudig und das gilt auch für die besten Unternehmen. Dazu gehört SAP unserer Meinung nach definitiv weshalb wir unsere Positionen in der Aktie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...