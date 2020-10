Die Unsicherheit nahm heute an den deutschen Märkten spürbar zu. Denn die 2. Corona-Welle wirft bereits ihren Schatten voraus und hat dabei das Ifo-Geschäftsklima im Oktober zum ersten Mal seit April deutlich fallen lassen. Die Aussichten für das Wachstum im 4. Quartal haben sich damit deutlich eingetrübt.Der DAX gibt in diesem Umfeld deutlich nach und verliert kurz vor Handelsschluss 425 Punkte bzw. 3,3 % auf 12.227 Punkte. Allerdings lastete nicht nur das kühlere Sentiment auf dem Index. Vor allem der Absturz in Höhe von 22 % der SAP-Aktie, welche mit einem Anteil von 11,75 % im Index gewichtet sind, zog den DAX nach unten.

