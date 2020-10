Microsoft dreht an der Spannungsschraube und veröffentlicht ein ausführliches Video zur Benutzeroberfläche der neuen Xbox-Series. Darin zeigt der Hersteller die kommenden Funktionen im Einsatz. Am 10. November 2020 erscheinen die beiden neuen Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X. Die technischen Daten und die Preise der AMD-getriebenen Boxen sind inzwischen hinlänglich bekannt. Wie aber sieht die Software der neuen Xbox aus? 15-Minuten-Video: Einblick in die neue Software Diese Frage beantwortet Microsoft in einem rund 15 Minuten langen Video. Dabei geht der Hersteller in Person ...

