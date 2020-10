NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP nach gekappten Jahreszielen und mittelfristigen Zielen von 161 auf 132 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Software-Konzern sei mit Blick auf seinen Wandel hin zu einer noch stärkeren Ausrichtung auf Cloudsoftware "all-in" gegangen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine erfolgreiche Transformation werde sich langfristig auszahlen. Allerdings stellten sich Fragen über den Reifegrad der SAP-Cloud-Produkte sowie über Tempo und Willen einiger Kunden, den Wandel mitzuvollziehen. Investoren dürften daher auf Nachweise warten, bevor sie SAP wieder ihr Vertrauen schenkten./ck/he



