Die Cannabis-Industrie musste in den vergangenen Jahren immer wieder Rückschläge einstecken. Lange hofften Firmen mehr oder weniger vergeblich auf die Legalisierung in den gesamten USA. Bringen die US-Wahlen die erhoffte Wende?? Pandemie bescherte Hanffirmen Umsatzsteigerungen ? Legalisierung lässt schon lange auf sich warten? US-Wahlen könnten Durchbruch bringenDie Marihuana-Branche, darunter Firmen wie Aurora Cannabis, Canopy Growth & Co., litt immer wieder bezüglich geplatzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...