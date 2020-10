Der Elektrofahrzeughersteller Tesla (WKN:A1CX3T) wird diesen Monat mit dem Export des Model 3 aus seinem Werk in Shanghai in europäische Länder beginnen, so ein Reuters-Bericht vom Montag. Das Tesla-Werk in Shanghai plant, im Jahr 2020 150.000 Fahrzeuge zu bauen. Das Unternehmen meldete in diesem Monat, dass die Gesamtproduktion für sein drittes Quartal über 145.000 Fahrzeuge betrug, von denen knapp 140.000 ausgeliefert wurden. Dem Bericht zufolge zielt Tesla darauf ab, die Produktion in China zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...