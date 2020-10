Furtwangen (ots) - Nanu, was ist das für ein Trubel vor dem Haus? Der fußballspielende Nachwuchs ist vom Pokalspiel zurück - und hat die Fans gleich mitgebracht. Die Kamera der Siedle-Sprechanlage zeigt sie alle. Die Videoübertragung ist komfortabel und gibt jederzeit ein sicheres Gefühl.Denn die Kameras von Siedle bieten ein gestochen scharfes Videobild. Die automatische Tag-Nacht-Umschaltung sorgt immer für besten Durchblick, selbst wenn die Gegensprechanlage nicht optimal platziert werden kann oder der Eingang nicht beleuchtet ist.Alles im BlickDie neue Siedle-Kamera 180 überträgt ein Videobild, das fast von Wand zu Wand reicht. Sie erfasst zuverlässig auch Menschen, die seitlich neben der Sprechanlage stehen oder darunter - zum Beispiel kleine Kinder und Menschen im Rollstuhl. Aber auch die günstigere Kamera 130 erfasst bereits das Wesentliche vor der Haustür.Die Kameras können in verschiedene Siedle-Sprechanlagen integriert werden. Im Online-Konfigurator des Herstellers lässt sich jede Video-Wunschanlage ganz einfach planen. So entgeht Ihnen kein Jubel vor der Haustür mehr!Pressekontakt:S. Siedle & Söhne OHGClemens JesenitschnigTel.: 07723 63545E-Mail: clemens.jesenitschnig@siedle.deOriginal-Content von: S. Siedle & Söhne OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148820/4745420