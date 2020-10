DJ Mohring schlägt Freiluft-Parteitag der CDU im Frühjahr vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Infektionen hat CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring angeregt, den CDU-Parteitag im Frühjahr als Freiluft-Veranstaltung stattfinden zu lassen. Die Verschiebung des Parteitags sei angesichts der aktuellen Infektionszahlen sinnvoll, sagte Mohring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sollten uns spätestens im Januar auf einen konkreten Zeitplan verständigen. Notfalls kann man dann fürs Frühjahr, wenn die Tage wieder wärmer werden, auch eine Open-Air-Lösung ins Auge fassen." Dafür ließen zum Beispiel Fußballstadien nutzen.

"Ein Präsenzparteitag wäre für alle von Vorteil. Parteitage leben vom direkten Erlebnis der Reden und der Stimmung vor Ort", so Mohring. Die CDU hatte am Montag beschlossen, den für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten CDU-Parteitag zu verschieben. Damit verschiebt sich auch die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden. Ein neues Datum für den Parteitag steht noch nicht fest. Darüber soll zunächst am 14. Dezember erneut beraten werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.