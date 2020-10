DJ Ärzte warnen vor Mangel an Pflegepersonal zur Versorgung von Covid-Patienten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mangel an Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern entwickelt sich nach Ansicht von Ärztevertretern zu einem zentralen Problem bei der Versorgung von Covid-19-Patienten. Viele der Zusatzbetten, die in der Pandemie in den Kliniken geschaffen worden seien, könnten "nicht belegt werden, weil das Personal zur Versorgung der Patienten fehlt", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir haben einen dramatischen Mangel an Pflegekräften", mahnte Janssens. Es gebe inzwischen "ausreichend Kapazitäten an freien Intensivbetten und Beatmungsgeräten". Das allein helfe aber nicht weiter, "wenn wir kein Personal haben, um die Patienten zu versorgen." Hierin liege das viel größere Problem. Grob geschätzt fehlten bundesweit 3.500 bis 4.000 Fachkräfte für die Intensivpflege.

Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, rechnet damit, dass der Personalmangel in den Krankenhäusern bald massiv zutage tritt. 6 bis neun 9 der Infizierten von heute werden in zwei Wochen im Krankenhaus behandelt werden müssen, prognostizierte Johna. "Pro schwer krankem Covid-Patienten auf der Intensivstation wird eigentlich eine Pflegekraft benötigt", sagte sie den Zeitungen. Es werde daher darauf ankommen, "wie wir das personell schaffen".

October 27, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)

