NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Freenet von 19,10 auf 22,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Anteile an Sunrise Communications komme einem Neustart gleich, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schließlich sei die Beteiligung zum Teil dafür verantwortlich gewesen, dass die Dividende ausgesetzt wurde. Die Aufmerksamkeit der Anleger sollte sich nun wieder stärker zurück auf das robuste Geschäftsmodell richten./tih/bek



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

