The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.10.2020Aktien1 CA18452Y1007 Clean Air Metals Inc.2 VGG878801114 Thalassa Holdings Ltd.3 US90070A1034 Tuscan Holdings Corp. II4 US39678G1031 GreenVision Acquisition Corp.5 CA1819013071 Clarke Inc.6 VGG5478K1185 Lianluo Smart Ltd.Anleihen1 USU71000BC33 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.2 USU88868AS07 T-Mobile USA Inc.3 XS2249892535 Adevinta ASA4 XS2249894234 Adevinta ASA5 DE0001053551 Bayern, Freistaat6 FR0014000C08 SNCF S.A.7 XS2250155467 Garfunkelux Holdco 3 S.A.8 IT0005425233 Italien, Republik9 FR00140007B4 Crédit Mutuel Arkéa10 DE000HLB2YF0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale