Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX dürfte Stabilisierungsversuch unternehmenNach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli dürfte sich der deutsche Leitindex am Dienstag zunächst etwas fangen. Der DAX wird vorbörslich um 0,57 Prozent fester bei 12.246 Punkten erwartet. "Die ersten Schnäppchenjäger treten aufs Parkett, bisher sind das jedoch recht wenige", so die Einschätzung ...

