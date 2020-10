Die Futures versprechen eine leicht positive Eröffnung des europäischen Handels. Zum Ende des asiatischen Handels liegt der DAX-Future 0,2 % im Plus bei mehr als 12.220 Punkten. Alle US-Futures steigen und tendieren höher. Der S&P 500 Future und der Nasdaq-Future liegen beide knapp 0,3 % im Plus und notieren bei mehr als 3.400 Punkten und 11.525 Punkten. Nach dem Schock vom Montag gehen die Börsianer nun vorsichtig optimistisch in den heutigen Tag, der prall gefüllt ist mit neuen Quartalsberichten.SAP riss am Montag alle mit in den Keller. Lediglich vier Aktien im DAX konnten den Tag im Plus beenden. SAP selbst beendete den Tag bei 97,64 Euro (-21,62 %). Alle deutschen Benchmarks verloren stark, wobei der DAX mit einem Verlust von -3,71 % auf 12.177,18 Punkte am stärksten betroffen war. Auch der TecDAX kam entsprechend unter die Räder und verlor -3,59 % auf 2.920,19 Punkte.

