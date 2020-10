Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1833 US-Dollar nach 1,1813 am Montagabend und damit auch etwas mehr als im asiatischen Handel. Starke Impulse gab es zunächst nicht.Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro ebenfalls leicht fester. Aktuell notiert er bei 1,0728 nach 1,0720 Franken am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...