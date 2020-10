(shareribs.com) London 27.10.2020 - Nach der gestrigen Korrektur können sich die Ölpreise am Dienstag leicht erholen. Das Bild bliebt dennoch beeinträchtigt von den Nachfrageaussichten. Das erwartete Stimuluspaket in den USA kommt vorerst nicht. Stimuluspaket vorerst geplatzt In den USA wird es vor den Wahlen am nächsten Dienstag kein neues Stimuluspaket geben. Der Senat hat gestern mit der Bestätigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...