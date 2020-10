Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit einem klaren Minus in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um knapp 1,2 Prozent tiefer. Die europäischen Leitbörsen waren dagegen etwas höher indiziert. Sie dürften damit nach dem sehr schwachen Vortag einen Erholungsversuch starten. In Wien war die Börse am Montag ...

