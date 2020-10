...für den Pharmamarkt. Die zwei größten Amerikaner arbeiten beide am Impfstoff, verfügen über die größten Kapzitäten und werden heute sicherlich ihre eigenen Perspektiven erläutern. Es geht um rund 2 bis 3 Monate Wartezeit, bis ein solcher Impfstoff vorliegt. Das ist aktuelle Meinung in New York.



