Die Deutsche Bank wartet morgen mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf, die Commerzbank ist am Donnerstag (5. November) kommende Woche an der Reihe. Während bei der Deutschen Bank mit einem starken Investmentbanking gerechnet wird, ist der Ausblick bei der Commerzbank weniger eindeutig.Im dritten Quartal erwarten Analysten für die Commerzbank einen Vorsteuerverlust von rund 20 Millionen Euro. Im zweiten Quartal lag der Wert noch rund zehn Mal so hoch, allerdings fiel da ein Gewinn an. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...