DJ BMEX Gold Inc.: Bohrprogramm des Jahres gestartet: Aktie zieht an - Jetzt einsteigen!

DGAP-Media / 2020-10-27 / 08:27 *Bohrprogramm des Jahres gestartet: Aktie zieht an - Jetzt einsteigen!* *Unternehmen: BMEX Gold Inc.* WKN: A2QCBW [1] Empfehlung: Strong Buy Tolle Nachrichten erreichen uns heute von unserem vielversprechenden Gold-Explorer BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]. Das Unternehmen hat die Arbeiten an seinem Explorationsprogramm im weltbekannten Abitibi Goldgürtel aufgenommen. In Phase 1 werden auf der Liegenschaft King TUT, die sich in direkter Nachbarschaft zum Perron Gebiet der AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2] befindet, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 Metern durchgeführt. Das Zielgebiet Authier East wurde durch die Auswertung geophysikalischer Daten aus bestehenden historischen Daten ausgewählt. Insgesamt wurden seit 1945 über 66 Bohrungen auf King TUT ausgebracht, die über eine Länge von 400 Metern goldführende Gesteine bis in eine Tiefe von 300 Metern verfolgt haben. Durch die Nähe zu AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2] konnte BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] deren vor Kurzem erfolgreich durchgeführtes Bohrprogramm als Blaupause zur Vorbereitung benutzen. Die Explorationspläne decken sich fast eins zu eins, wie bei den hochgradigen Goldabschnitten der Perron Liegenschaft von AMEX. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte AMEX Bohrergebnisse mit bis zu *16,55 g/t Au! *(Link zu den Bohrergebnissen) [3] Die Chance, dass BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] ähnlich herausragende Ergebnisse erzielen kann, ist sehr groß! Vergleicht man die aktuellen Bewertungen beider Unternehmen, so wird AMEX mit mehr als dem *10-Fachen!* bewertet als BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]. *Sie sehen also, welch einmalige Chance sich hier für Investoren bietet beim "next Big Thing" dabei sein zu können.* Link zur Karte der King TUT Liegenschaft [4] Entsprechend zuversichtlich zeigt sich auch der für das Explorationsprogramm verantwortliche Vizepräsident Martin Demers und sagte: _"Aufgrund der Effizienz des Genehmigungs- und Konsultationsprozesses und des einfachen Zugangs zur Liegenschaft konnten wir lokale Bohrunternehmer beauftragen und Ausrüstung sowie Personal zum Einsatzort mobilisieren, . Unser Bohrprogramm wird sich auf den Bereich der Liegenschaft King Tut konzentrieren, für den historische Ergebnisse vorliegen, um unser Vertrauen in die historischen Daten zu stärken und gleichzeitig neue Informationen zur Entwicklung dieses Ziels zu erhalten."_ *Jetzt darf man gespannt sein, wie die ersten Bohrergebnisse ausfallen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass *BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] *bei positiven Ergebnissen ein ähnliche Kursexplosion hinlegen wird wie *AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2] *ist sehr groß! Aktionäre, die damals vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen! * *Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden! [5] *Konservatives Potenzial auf mehrere 100% Kursgewinn mit dieser noch günstigen Goldaktie!* Gold ist zurzeit in aller Munde. Kein Wunder, nachdem der Spotpreis für Gold erstmalig in seiner Geschichte über die Marke von 2.000 USD geklettert ist. In Zeiten, die noch immer von Angst vor der Corona Pandemie geprägt sind, flüchten viele Anleger in den "sicheren" Hafen Gold. Das ist auch nachvollziehbar, denn die Geldmengen, die gedruckt werden, um unser Wirtschaftssystem am Leben zu erhalten, haben ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Vielen Investoren stellt sich jetzt die Frage, ob und wie man überhaupt noch in so einen beginnenden Bullenmarkt einsteigen sollte. Gerade jetzt gilt es sich bei noch günstigen Goldaktien zu positionieren, welche von der breiten Masse noch nicht entdeckt wurden - wir haben mit BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] einen Goldexplorer ausfindig gemacht der unserer Ansicht nach, das Potenzial hat innerhalb der kommenden Wochen eine Rallye von mehreren 100% hinzulegen. Warum wir davon überzeugt sind? Der Projektnachbar von BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]ist kein geringerer als der absolute Überflieger im Goldsektor der letzten Jahre,AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2]*! *Des Weiteren sind die Gründer und Ankeraktionäre von Amex Exploration ebenfalls in Bmex Gold involviert, die Chancen stehen unserer Meinung nach gut, dass sich die Erfolgsstory wiederholen könnte! Das Management hat einen beeindruckenden Track Record und konnte in den vergangenen 14 Jahre mehrerer Übernahmen mit einem Gesamtwert von über 2 Mrd. Dollar abschließen, welche für die Anleger der ersten Stunde äußerst rentabel waren. Unser Top-Pick konnte in den vergangenen Wochen die Akquisitionen von 2 äußerst vielversprechenden Gebieten vermelden. Zum einen konnte man sich die Liegenschaft Dunlop Bay im weltweit bekannten Goldbezirk Matagami in der Provinz Quebec sichern. In dieser Region wurden bis ins Jahr 2004 mehr als 63 Mio. Tonnen Erz gefördert die Gold, Silber, Kupfer und Zink enthalten haben. Die zweite Liegenschaft King Tut befindet sich im Abitibi Gold Belt und liegt nur wenige Kilometer westlich der hochgradigen Goldlagerstätte Perron, die derzeit von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2]exploriert wird. In Kürze soll bereits ein umfangreiches Bohrprogramm auf beiden Liegenschaften angestoßen werden, verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [6]ist so etwas wie der Star der kanadischen Goldexplorer der letzten Monate. Das Unternehmen konnte sensationelle Bohrergebnisse von bis zu 279,72 g/T Gold nachweisen. Rohstoff Schwergewichte wie Eric Sprott sind mit über 15 % beteiligt. Die aktuelle Bewertung beträgt ca. 270 Mio. Dollar. Die Aktien von AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2]schossen innerhalb von 2 Jahren von 0,20 CAD auf in der Spitze 3,80 CAD in die Höhe. *Aktionäre, die vor Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse eingestiegen sind, konnten bis heute über 1.500 % Rendite erzielen!* BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] hat im Vergleich dazu eine winzige Marktkapitalisierung von 15 Mio. Dollar, besitzt aber nahezu die gleichen Voraussetzungen eine ähnliche Entwicklung wie AMEX zu nehmen. Denn aktuell befindet sich BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]im gleichen Entwicklungsstadium wie Amex es Anfang 2019 war. Das Unternehmen schwimmt noch unter dem Radar und ist daher noch ein echter Geheimtipp, mit deutlichem Aufholpotenzial! Mit nur 25 Mio. ausstehenden Aktien, ist der Freefloat äußerst gering. Aufgrund der wenig handelbaren Aktien kann es zu sehr schnellen Kurssteigerungen kommen. Daher raten wir, sich die entsprechende Position mit Bedacht aufzubauen, so empfehlen wir z.B. keine unlimitierten Käufe vorzunehmen. Die King Tut Liegenschaft der BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]liegt in der Nähe von gleich mehreren Goldprojekten wie Timmens (71 Mio. Unzen Gold), Kirkland Lake (24 Mio. Unzen Gold) , Rouyn Noranda (19 Mio. Unzen Gold), Val d'Or (20 Mio. Unzen Gold) und Detour Lake (16 Mio. Unzen Gold)! All diese Projekte sind erfreulicherweise auch in Produktion gegangen! *Daher ist* *BMEX Gold Inc. schon jetzt in diesem frühen Stadium ein aussichtsreiches Übernahmeziel und Investitionsobjekt für renommierte Rohstoffinvestoren wie Eric Sprott!* *Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bedeutendem Newsflow aufgrund eines aggressiven Bohrprogrammes und einer Vervielfachung des Kurses! Bei möglichen Goldgehalten, wie sie die benachbarte *AMEX EXPLORATION INC.(WKN A2DJY1) [2] *nachgewiesen hat, sind Kurse von über 1 EUR durchaus realistisch! Lassen Sie sich als Investor diese einmalige Chance nicht entgehen und seien Sie von Anfang an dabei, um die größtmögliche Rendite erzielen zu können!* *Top Management und geringer Freefloat* Das neu zusammengestellte Management der *BMEX Gold *verfügt über jahrelange Erfahrung und große Expertise. Der neue *CEO Amrik Virk* bekleidete verschiedene leitende Positionen in der kanadischen Regierung unter anderem war er Minister für Technologie und Innovation in der Provinz British Columbia. Er verfügt über ein ausgeprägtes Netzwerk in der Politik und Industrie und pflegt intensive Kontakte zu sämtlichen Aufsichtsbehörden und Regulatoren. Des Weiteren konnte sich BMEX Gold die Expertise von Herrn Martin Demers als Vizepräsident Exploration sichern. Herr Demers Trackrekord ist herausragend. Er ist seit über 20 Jahren mit den geologischen Gegebenheiten in der Abitibi Gold Region in Quebec vertraut. So betreute er die Casa Berardi Mine der Aurizon Mines Ltd. von den ersten Explorationsarbeiten bis zur Aufnahme des Bergbaubetriebs. *Diese Mine wurde 2013 von Hecla Mining (WKN 854693) für 796 Mio. Dollar übernommen. Seien Sie dabei, wenn Herr Demers dieses Szenario mit unserem neuen Gold Aktientipp *BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] *wiederholen könnte!* Ein weiterer wichtiger Grund was für unseren Top-Pick BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1] *spricht ist der geringe Freefloat an Aktien. *Das aktuelle Management hält mehrere Millionen Aktien. Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis, wenn das Management Aktien des eigenen Unternehmens in dieser Größenordnung hält. Die großen Ankeraktionäre halten zwischen 70 und 80 % aller ausstehenden Aktien, dies ist ein Garant für schnelle Kurssteigerungen, da sich nicht viele Aktien im freien Handel befinden - verpassen Sie es nicht, rechtzeitig einzusteigen! *Warum ist die Chance groß das es sich hierbei um eine AMEX 2.0 handelt?* BMEX Gold Inc. (WKN A2QCBW) [1]verfügt mit den beiden Gebieten King TUT und

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 03:27 ET (07:27 GMT)