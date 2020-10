DGAP-News: Gecci Investment KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

GECCI Living erfüllt den Traum von der Eigentumswohnung: Ohne Eigenkapital, ohne Kredit



27.10.2020 / 09:05

GECCI Living(R) erfüllt den Traum von der Eigentumswohnung: Ohne Eigenkapital, ohne Kredit - Schlüsselfertige Errichtung und Erwerbsalternative mit Mietübereignung aus einer Hand - Mehrfamilienhäuser mit 11 Wohneinheiten und 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen - 5,75%-Anleihe zum Bau der Wohnimmobilien kann an der Börse Frankfurt gekauft werden Nettlingen, 27. Oktober 2020: Menschen einen möglichst einfachen und sicheren Weg ins Eigenheim bieten. Dies ist das Ziel der GECCI Gruppe. Sie realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte innerhalb eines einzigartigen Konzepts. Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: GECCI ist nicht nur für die Realisierung der Objekte verantwortlich, sondern bietet mit der Mietübereignung (mietübereignung.de) eine innovative Erwerbsalternative: Ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. Zur Eigentumsfinanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis maximal 32 Jahren sowie eine notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Neben Einfamilienhäusern bietet GECCI diesen Weg ab sofort auch für Eigentumswohnungen an. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen erfolgt über GECCI Living(R). GECCI erschließt Grundstücke, entwickelt moderne Bebauungskonzepte und bietet attraktive Eigentumswohnungen in hochwertiger Massivbauqualität schlüsselfertig zum Erwerb im Wege der Mietübereignung an. Die Mehrfamilienhäuser werden über bis zu 11 Wohneinheiten und Energieeffizienz-Standard KfW-55 verfügen. Die Wohnungsgrößen beginnen bei 52m2. Es werden auch große Wohnungen mit bis zu 145m2 und 5-Zimmern verfügbar sein. Zu jeder Wohnung gehört mindestens ein PKW-Stellplatz und ein Kellerraum. Garagen werden nach Anfrage und Bedarf gebaut. Auch Spielplätze und Freizeitflächen können zum Areal gehören. Während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche berücksichtigt werden. "Noch nie war es einfacher, Eigentum zu erwerben ohne Eigenkapital über Jahrzehnte binden zu müssen. Die Mietübereignung von GECCI verbindet grundbuchsichere Finanzierung mit der Flexibilität von Miete. Zusätzlich sparen unsere Kunden Maklercourtage und einen wesentlichen Teil der Grunderwerbssteuer", sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe. "Unser Modell eignet sich auch hervorragend zur Altersvorsorge. Durch die feste Kaltmiete über die gesamte Laufzeit nutzt der Mieter auf dem Weg zum Eigentum die künftige Inflation." GECCI plant die Errichtung von mindestens 20 Mehrfamilienhäusern. 5,75%-Anleihe kann an der Börse Frankfurt gekauft werden



Die Ein- und Mehrfamilienhäuser finanziert GECCI unter anderem durch eine Unternehmensanleihe der GECCI Investment KG. Das Wertpapier (ISIN: DE000A3E46C5) hat ein Volumen von 8 Mio. Euro, einen Festzins von 5,75 % p.a. und kann ab 1.000 Euro zu einem Kurs von 100 % an der Börse Frankfurt und außerbörslich gekauft werden. Nach dem Bau stehen für die Zins- und Rückzahlung die gut planbaren Mieteinnahmen und hohen Cashflows bis zur Eigentumsübergabe an die Mieter zur Verfügung. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen zum Download: www.gecci-investment.de. Kontakt

GECCI Immobilien KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // mietübereignung.de // kontakt@mietuebereignung.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

