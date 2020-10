Nach schwachen Tagen versucht sich die Nordex-Aktie am Dienstag an einer Gegenbewegung. Den Impuls dafür liefert ein Großauftrag aus den USA. Der Gewinn des 240-Megawatt-Projekts untermauert einmal mehr, dass die Auftragslage beim Turbinenbauer stimmt - und nach den Corona-bedingten Problemen peu à peu wieder anzieht.Nordex liefert 50 Turbinen des Typs N155/4.X für einen Windpark in Texas. Über Kunde und Projektname wurde nichts bekannt, geliefert werden soll 2021. Einmal mehr umfasst ein Großauftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...