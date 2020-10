Konnte der Goldpreis gestern das Niveau des Vortages in etwa verteidigen, so gerieten die Minenaktien in den Strudel des Abverkaufs der Aktienmärkte. Allerdings hielten sich die großen Produzenten etwas besser als die kleineren Produzenten und die Explorationsunternehmen. Dort ging es teils deutlicher nach unten. Barrick Gold meldete sich gestern mit Blick auf Donlin Gold zurück. Das Joint Venture von Barrick und NovaGold zeigte sich äußerst zufrieden mit den Bohrergebnissen.Insgesamt 85 Löcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...