Die Aktie von Eckert&Ziegler notiert am Dienstag ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 41,72 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute die Eckert&Ziegler-Aktie zwischenzeitlich um 3,63 Prozent verteuert. Der Kurs der Aktie legte um 1,46 Euro zu. Das Wertpapier wird am Aktienmarkt gegenwärtig mit 41,72 Euro bewertet.

