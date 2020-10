NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Umsatz sei im dritten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück geblieben, beim Gewinn je Aktie habe der Pharmakonzern aber positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem sei der diesjährige Gewinnausblick wegen einer besseren Profitabilität erhöht worden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 01:49 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de