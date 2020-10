DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erneut mehr als 11.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 11.000 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag insgesamt 11.409 neue Fälle registriert. Dies war ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Montag, als das RKI 8.685 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet hatte. Allerdings fallen die am Wochenende übermittelten Zahlen üblicherweise niedriger aus als an anderen Tagen.

Ärzte warnen vor Mangel an Pflegepersonal zur Versorgung von Covid-Patienten

Der Mangel an Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern entwickelt sich nach Ansicht von Ärztevertretern zu einem zentralen Problem bei der Versorgung von Covid-19-Patienten. Viele der Zusatzbetten, die in der Pandemie in den Kliniken geschaffen worden seien, könnten "nicht belegt werden, weil das Personal zur Versorgung der Patienten fehlt", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Lauterbach fordert zeitlich begrenzten "Teil-Shutdown"

Angesichts der stark steigenden Zahlen der Covid-19-Infektionen hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen bundesweiten Teil-Shutdown "für eine begrenzte Zeit" gefordert. "Wir brauchen einen Wellenbruch wie ihn auch Virologe Christian Drosten in die Diskussion gebracht hat, in ganz Deutschland und zwar so schnell wie möglich", sagte Lauterbach dem Kölner Stadt-Anzeiger. Sonst stünde Deutschland "in drei Wochen so da wie Frankreich oder Spanien", warnte er.

Ifo-Exporterwartungen im Oktober spürbar verschlechtert

Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Oktober von 10,3 auf 6,6 Punkte gefallen. "Der Optimismus der deutschen Exporteure hat einen Rückschlag erlitten", erklärte das Institut. "Die weltweit steigenden Infektionszahlen bereiten der Exportwirtschaft zunehmend Sorgen."

WHO warnt eindringlich vor Kapitulation im Kampf gegen Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eindringlich davor gewarnt, die Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus einzustellen. Es sei "gefährlich", jetzt bei der Virusbekämpfung "aufzugeben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Am Vortag hatte der Stabschef von US-Präsident Donald Trump mit einer Aussage für Wirbel gesorgt, die als Kapitulation vor dem Virus gewertet wurde.

Frankreich meldet mehr als 26.000 Corona-Neuinfektionen

In Frankreich haben sich innerhalb eines Tages mehr als 26.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesundheitsbehörde meldete 26.771 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das waren zwar deutlich weniger als am Sonntag, als mit mehr als 52.000 Infektionsfällen ein neuer Höchstwert verzeichnet wurde, aber immer noch mehr als vor einer Woche.

Gewaltsame Proteste gegen neue Corona-Auflagen in Italien

Tausende Italiener haben am Montagabend in mehreren Städten gegen die verschärften Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. In Mailand randalierten Gegner der Maßnahmen in Straßenbahnen und zündeten Mülleimer an, wie das italienische Fernsehen berichtete. Die Polizei setzte Tränengas gegen eine Gruppe junger Demonstranten ein, welche die Beamten mit Flaschen und anderen Wurfgeschossen angriffen. Ähnliche Szenen spielten sich in Turin und Neapel ab.

Dänemark verzeichnet erstmals mehr als tausend Neuinfektionen

In Dänemark sind zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als tausend Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet worden. Wie die dänische Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 1.056 neue Corona-Fälle registriert. Zu Wochenbeginn waren in Dänemark zugleich neue Beschränkungen in Kraft getreten.

Nächtliche Ausgangssperre wegen starker steigender Corona-Zahlen in Tschechien

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die tschechische Regierung eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Der erhoffte Rückgang der Neuinfektionen sei nicht eingetreten, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula in Prag. Die vergangene Woche erlassenen strengen Ausgangsbeschränkungen hätten nur "geringfügige Auswirkungen" gehabt.

Slowenien verschärft Corona-Beschränkungen

Wegen steigender Infektionszahlen hat die Regierung in Slowenien die Corona-Regeln weiter verschärft. Ab Dienstag dürfen die Bürger ihre Wohnorte nicht mehr verlassen, wie die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa bekanntgab. Bereits am Montag wurden die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien verstärkt und Einreisesperren für Menschen aus Risikogebieten in den Nachbarländern erlassen.

Mohring schlägt Freiluft-Parteitag der CDU im Frühjahr vor

Angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Infektionen hat CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring angeregt, den CDU-Parteitag im Frühjahr als Freiluft-Veranstaltung stattfinden zu lassen. Die Verschiebung des Parteitags sei angesichts der aktuellen Infektionszahlen sinnvoll, sagte Mohring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sollten uns spätestens im Januar auf einen konkreten Zeitplan verständigen. Notfalls kann man dann fürs Frühjahr, wenn die Tage wieder wärmer werden, auch eine Open-Air-Lösung ins Auge fassen." Dafür ließen zum Beispiel Fußballstadien nutzen.

Rot-Rot-Grün unter 40 Prozent - Zeitung

Im aktuellen INSA-Meinungstrend für Bild verbessern sich CDU/CSU (35,5 Prozent) und AfD (12 Prozent) um jeweils einen halben Punkt. Die Linke (7,5 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (17,5 Prozent) verlieren jeweils einen halben Punkt. Die FDP (6,5 Prozent) muss einen Punkt abgeben. Die SPD (14,5 Prozent) hält ihren Wert aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 6,5 Prozent (plus 1).

Hackerangriffe mit islamistischen Botschaften auf dutzende französische Websites

In Frankreich haben Hacker dutzende Internetseiten angegriffen und mit islamistischer Propaganda überzogen. Botschaften wie "Sieg für Mohammed, Sieg für den Islam und Tod für Frankreich" wurden auf Websites von Rentnervereinigungen, Unternehmen oder kleinen Rathäusern angezeigt. Zudem wurde eine Bild-Montage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gepostet, die diesen als Schwein zeigt.

US-Senat bestätigt Trumps Kandidatin für den Supreme Court

Gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl hat der US-Senat die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin bestätigt. "Dies ist ein bedeutsamer Tag für Amerika", sagte Präsident Donald Trump, der die 48-Jährige im September als Nachfolgerin der linksliberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg für den Supreme Court nominiert hatte. Mit der umstrittenen Ernennung seiner Kandidatin feiert der Präsident im Wahlkampf-Endspurt einen wichtigen Erfolg.

USA kündigen weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan an

Ungeachtet des Widerstands Chinas haben die USA ein weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan angekündigt. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von 100 Harpoon-Raketensystemen im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar an Taipeh, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Taiwan solle dadurch beim Ausbau seiner Verteidigung und der Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichts in der Region unterstützt werden.

Südkoreas Erholung im dritten Quartal von Exporten getragen

Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal aufgrund einer kräftigen Erholung der Exporte stark gewachsen. Zuvor war sie in eine pandemiebedingte Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu - die höchste Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 2010, wie Daten der Bank of Korea zeigten. Das Ergebnis übertraf den Median von 1,7 Prozent, den sieben von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen prognostiziert hatten.

