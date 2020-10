DJ Herbstprojektion der Bundesregierung auf Freitag verschoben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bekanntgabe der neuen Herbstprojektion der Bundesregierung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird wegen der Beratungen über die Coronavirus-Pandemie um zwei Tage verschoben. Sie sei nun anstatt am Mittwoch am Freitag um 10.00 Uhr vorgesehen, kündigte die Bundespressekonferenz an. "Aufgrund der am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 13.00 Uhr beginnenden Ministerpräsidentenkonferenz zu den Beratungen zur aktuellen Corona-Lage müssen wir die Vorstellung der Herbstprojektion von Mittwoch auf Freitag verschieben", hieß es in einer Mitteilung.

Die Bundesregierung hatte am Montag bekanntgegeben, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten wird. Eine Videokonferenz ist für 13.00 Uhr geplant. Ursprünglich war die Schalte für Freitag vorgesehen. Medien zufolge soll bei der Konferenz über strengere Maßnahmen gesprochen werden.

Das Handelsblatt hatte berichtet, das Bundeswirtschaftsministerium rechne in der neuen Herbstprognose für dieses Jahr mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts von 5,5 Prozent, nachdem Anfang September noch ein Minus von 5,8 Prozent vorhergesagt worden war, und für 2021 weiter mit einem Plus 4,4 Prozent. Eine Bestätigung war für diese Angaben nicht erhältlich.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2020 04:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.